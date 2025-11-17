Найдена 800-летняя позолоченная фигурка Иисуса Христа

Вспаханное поле в Ондалснесе (Норвегия) стало местом необычного археологического открытия: опытный исследователь металлоискателем обнаружил бронзовую фигурку Христа с остатками позолоты. Специалисты датируют артефакт концом XII — началом XIII века, и его появление может указывать на местоположение утраченной средневековой церкви. Об этом сообщает Норвежский университет науки и технологий.

© Naukatv.ru

Ким Эрик Филлинг Дюбвик вспоминает, что сигнал детектора прозвучал лишь на закате, когда поиски подходили к концу.

«Я сразу понял, что это не очередная пуговица или кусок олова. Фигурка лежала почти у поверхности, и когда ее вытащили, следы золота мерцали на свету», — говорит он.

Предмет, помещавшийся на ладони, поражал детальной проработкой: вытянутые руки и чнткие черты лица демонстрируют мастерство средневекового ремесленника.

Чудо сохранности и исторический контекст

Сохранность фигурки вызывает удивление: она находилась всего в нескольких сантиметрах от поверхности поля, которое регулярно вспахивается. Дюбвик отметил, что всего неделю назад на этом же поле была обнаружена брошь эпохи викингов с сохранившейся булавкой, а также около семидесяти оловянных и медных пуговиц и несколько серебряных монет более позднего периода. Эти находки указывают на длительную деятельность человека на этом участке земли.

Бьерн Рингстад, бывший хранитель памятников Мере-ог-Ромсдал, охарактеризовал находку как «крайне необычную» и поздравил Дюбвика с «великолепным открытием». Он отметил, что концентрация находок на этом поле не случайна.

«Рядом могла находиться средневековая церковь, а местность до сих пор хранит скрытые следы ее существования», — пояснил Рингстад.

После извлечения фигурку передали археологу Аарону Джонстону, который обеспечил ее безопасное хранение и первичную документацию.

Фигурка временно хранится в холодильнике, чтобы предотвратить порчу, прежде чем будет направлена в Национальный университет Тронхейма для углубленного анализа. Специалисты изучат состав сплава, технику позолоты и следы износа, чтобы определить, как создавалась фигурка и где она могла находиться в средневековый период.

Исследователи полагают, что фигурка могла быть частью литургического предмета, процессионного креста или молитвенной статуи, принадлежавшей священнослужителю.

Сейчас также ведется подготовка к георадарному обследованию местности для поиска возможных фундаментных остатков церкви и других построек.

Эпическая находка и научная мотивация

Для Дюбвика открытие имеет исключительно научное значение, а не материальное.

«Главное — спасти культурные ценности, пока их не разрушила сельскохозяйственная деятельность», — подчеркивает он.

Малые детали прошлого, такие как эта фигурка, могут исчезнуть без подобных усилий. По его словам средневековая бронзовая статуэтка Христа — это не просто редкая находка, но и свидетельство высокого мастерства ремесленников и религиозной жизни региона. Если бы поиски завершились всего на несколько минут раньше или Дюбвик прошел мимо, одна из самых значимых археологических находок последних лет в Норвегии могла бы остаться неизвестной.

Фигурка открывает уникальные возможности для изучения искусства и религиозной практики Высокого Средневековья в Норвегии. Сохранившиеся следы позолоты позволяют понять технологии декоративной отделки того времени, а сама композиция отражает религиозные представления эпохи. По словам археологов, подобные находки помогают восстановить историю малых населенных пунктов и религиозных центров, которые были утеряны или разрушены веками.