ИИ Google научился почти безошибочно расшифровывать старинные рукописи

Google тестирует новую пока безымянную ИИ-модель на платформе AI Studio, которая показывает почти человеческий уровень в расшифровке трудночитаемых исторических текстов. Историк Марк Хамфрис проверил её работу.

© Ferra.ru

На пяти сложных рукописях ИИ допустил всего около 1,7% ошибок, причём большинство касалось пунктуации и заглавных букв, а не самих слов.

Если исключить такие мелкие неточности, то ошибка снижается до 0,56% — примерно одна ошибка на каждые 200 символов. Это сопоставимо с качеством работы профессиональных специалистов по старинным документам, пишут СМИ. Модель успешно справилась с документами XVIII—XIX вв.еков с часто неаккуратным почерком, устаревшими формами написания и нестандартной грамматикой.

Особенно удивила экспертов способность ИИ «делать выводы». В дневнике английского торговца XVIII века встречалась запись о покупке сахара, где указан только номер «145» без единиц измерения. ИИ выдал «14 фунтов 5 унций». Как выяснилось, модель рассчитала вес исходя из общей стоимости покупки и тогдашней системы мер и валют.