Ученый раскрыл судьбу «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Астроном Ави Леб полагает, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение. Специалист утверждает, что на это указывают особенности световых лучей, которые сохранялись вопреки вращению. Как пишет aif.ru, российский специалист Александр Киселев считает, что 3I/ATLAS — это комета с двумя хвостами из дыма и пыли. Это предположение подтверждается сходством с другими кометами, отмечает он.

Киселев объясняет устойчивость кометы к Солнцу ее плотной оболочкой из пыли и силикатов, а также высокой плотностью ядра. Он подчеркивает, что это разрушает стереотип о хрупкости комет и указывает на их разнообразие.

По словам собеседника, анализ визуальных данных выявил два типа хвостов у кометы 3I/ATLAS: обычный и антихвост, состоящий из пылевых частиц. Однако более ранние наблюдения показали, что хвост имеет сложную структуру, включающую 4-5 отдельных струй. Хвосты 3I/ATLAS напоминают хвост кометы C/2016 R2, которая отличается высоким содержанием угарного газа и азота, но низким содержанием пыли, пояснил специалист.

Комета 3I/ATLAS, по словам Киселева, обречена на разрушение. Она либо распадется после многочисленных сближений с Солнцем, либо столкнется с другим небесным телом и станет неактивным объектом, считает он.

Ранее Леб заявил, что анализ радиосигнала позволяет оценить размеры 3I/ATLAS. Диаметр объекта достигает шести миль (9,66 км), а его поперечный размер — не менее трех миль (4,83 км). Температура его поверхности составляет примерно минус 45 градусов по Фаренгейту (минус 42,7 градуса по Цельсию).