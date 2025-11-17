Тесты Max Tech показали, что OnePlus 15 перегревается под высокой нагрузкой
YouTube-канал Max Tech протестировал смартфон OnePlus 15 и сравнил его с iPhone 17 Pro Max. В ходе испытаний выяснилось: новый флагман OnePlus сталкивается с довольни серьёзным перегревом при высокой нагрузке.
Во время теста, что проверяет максимальную графическую производительность, температура OnePlus 15 начала быстро расти. Всего через несколько минут устройство настолько нагрелось, что приложение автоматически завершило работу.
В повторном тестировании ситуация повторилась спустя восемь минут. Смартфон показал уведомление о перегреве, после чего перестали работать не только тесты, но и такие «базовые» функции, как фонарик. Работоспособность вернулась лишь после охлаждения телефона.
Чтобы оценить разницу в температуре, OnePlus 15 сравнили с iPhone 17 Pro Max. После семи циклов нагрузки OnePlus 15 нагрелся до 52 °C, тогда как iPhone удерживал температуру на уровне 39,5°C.
По мнению специалистов, причиной перегрева может быть повышенное энергопотребление Snapdragon 8 Gen 5 Ultra.