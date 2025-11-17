Названа дата старта продаж фотофлагмана realme GT 8 Pro в России

Realme объявила, что новый флагманский смартфон realme GT 8 Pro поступит в продажу в России 2 декабря. Модель была создана совместно с японским брендом камер RICOH IMAGING.

© Ferra.ru

Впервые в устройствах realme появится 200-мегапиксельный телеобъектив, а также специальный режим RICOH GR, передающий стиль классической уличной фотографии. Пользователям будут доступны пять фирменных цветовых стилей и возможность создавать собственные «рецепты» тонов и делиться ими с другими владельцами смартфона и камер RICOH GR.

Realme GT 8 Pro станет первым официальным смартфоном в России, оснащённым новым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, пишет пресс-служба. Дополнительные модули усиливают качество изображения в играх и улучшают приём сигнала. В тесте AnTuTu смартфон набрал более 4 миллионов баллов.

Вместе со смартфоном компания выпустит смарт-часы realme Watch 5. Они получат GPS, цифровой компас, большой AMOLED-экран, защиту IP68 и NFC. В обычном режиме часы работают до 16 дней без подзарядки.

Обе новинки появятся в продаже 2 декабря. Детальные характеристики и цены будут объявлены позже.