Разгадана 70-летняя тайна происхождения космических лучей

Китайские ученые с помощью высокогорной обсерватории LHAASO обнаружили, что микроквазары - системы из черной дыры и звезды-компаньона - действуют как мощные ускорители частиц и могут играть ключевую роль в возникновении высокоэнергетических космических лучей в Млечном Пути.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Исследования не только раскрывают ключевые механизмы происхождения космических лучей, но и улучшают наше понимание экстремальных физических процессов в системах черных дыр", - приводит агентство слова главного научного сотрудника LHAASO академика Китайской академии наук Цао Чжэня.

Как отмечает агентство, это открытие знаменует собой значительный прогресс в разрешении давней загадки происхождения так называемого колена в энергетическом спектре космических лучей, которая оставалась без ответа в научном сообществе на протяжении почти 70 лет.

Исследователи из Института физики высоких энергий АН КНР зафиксировали гамма-излучение сверхвысоких энергий от пяти микроквазаров. В частности, анализ подобной системы SS 433 показал, что энергия протонов в ней превышает 1 ПэВ (петаэлектронвольт), а ежесекундная мощность излучения эквивалентна взрыву 400 трлн водородных бомб.

Исследователи выяснили, что микроквазары, возникающие, когда черные дыры поглощают материю звезд-компаньонов и выбрасывают релятивистские струи, служат вероятными источниками этого излучения.