Потенциально обитаемую «супер-Землю» обнаружили в 18 световых годах

Потенциально обитаемую «супер-Землю» обнаружили астрономы в 18 световых годах
Учёные из США нашли экзопланету GJ 251 на расстоянии 18 световых лет от Земли.
Её масса примерно в 4 раза больше земной, и условия там могут позволять воде оставаться жидкой. Об этом сообщили исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне.
Уточняется, что планета движется вокруг красного карлика М-типа и делает один оборот за 18 земных суток. Её заметили по тому, как звезда слегка качается из-за притяжения.
Сейчас GJ 251 c считают кандидатом в планеты и ждут прямых подтверждений. Для дальнейших наблюдений готовят 30-метровый телескоп TMT.