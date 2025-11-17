Потенциально обитаемую «супер-Землю» обнаружили в 18 световых годах

Учёные из США нашли экзопланету GJ 251 на расстоянии 18 световых лет от Земли.

Её масса примерно в 4 раза больше земной, и условия там могут позволять воде оставаться жидкой. Об этом сообщили исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Уточняется, что планета движется вокруг красного карлика М-типа и делает один оборот за 18 земных суток. Её заметили по тому, как звезда слегка качается из-за притяжения.

Сейчас GJ 251 c считают кандидатом в планеты и ждут прямых подтверждений. Для дальнейших наблюдений готовят 30-метровый телескоп TMT.