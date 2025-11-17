Владелец iPhone 17 Pro Max стер покрытие смартфона влажной салфеткой

Пользователь соцсетей под ником @Rui35052730 опубликовал фотографии iPhone 17 Pro Max, где видно, как после протирки смартфона влажной салфеткой часть цветного покрытия на задней панели исчезла.
По данным СМИ, на других крупных площадках, включая Reddit, похожих жалоб нет. Поэтому пока считается, что это может быть единичная ситуация или она связана с конкретной салфеткой. На данный момент недостаточно данных, чтобы целенаправленно обвинять Apple.
Так, СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что некоторые влажные салфетки могут содержать перекись водорода или спирт в таких количествах, что способны повредить окрашенные поверхности.
Apple неоднократно напоминала пользователям, что для ухода за устройствами нельзя применять агрессивные чистящие средства.