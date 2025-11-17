Владелец iPhone 17 Pro Max стер покрытие смартфона влажной салфеткой

Пользователь соцсетей под ником @Rui35052730 опубликовал фотографии iPhone 17 Pro Max, где видно, как после протирки смартфона влажной салфеткой часть цветного покрытия на задней панели исчезла.

© Соцсети

По данным СМИ, на других крупных площадках, включая Reddit, похожих жалоб нет. Поэтому пока считается, что это может быть единичная ситуация или она связана с конкретной салфеткой. На данный момент недостаточно данных, чтобы целенаправленно обвинять Apple.

Так, СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что некоторые влажные салфетки могут содержать перекись водорода или спирт в таких количествах, что способны повредить окрашенные поверхности.

Apple неоднократно напоминала пользователям, что для ухода за устройствами нельзя применять агрессивные чистящие средства.