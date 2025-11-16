Илон Маск заявил, что его робот Optimus уничтожит бедность

Илон Маск заявил о революционном потенциале человекоподобного робота Optimus. По словам предпринимателя, разработка Tesla способна ликвидировать проблему бедности во всем мире.

«Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальным высоким доходом», — написал Маск в своей социальной сети X.

К этому сообщению он добавил видео со встречи с инвесторами компании.

Однако каким образом робот это сделает, Маск не объяснил.

В опубликованном фрагменте выступления Маск приводит конкретные сравнения. Он утверждает, что робот сможет выполнять хирургические операции качественнее лучших специалистов в этой области.

Ранее издание Wired сообщало о планах Tesla по созданию миллиона таких роботов. Массовое производство человекоподобных машин может начаться уже в конце 2026 года.