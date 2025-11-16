Найдена «планета-двойник» Земли, на которой возможна жизнь

Астрономы открыли «планету-двойника» Земли, на которой могут быть признаки жизни. Об этом сообщило издание Science XXI со ссылкой на SciTechDaily.

Планета, о которой идет речь, получила название GJ 251. Она находится в 18 световых годах от Земли. Это каменистая планета, расположенная в обитаемой зоне звезды, которая находится на стадии красного карлика.

Исследования показали, что на ее поверхности может присутствовать жидкая вода, что создает условия для возможного существования жизни. Однако для окончательного подтверждения этого открытия необходимы наблюдения с помощью Тридцатиметрового телескопа (TMT), который сможет запечатлеть изображение планеты, говорится в материале.

Весной международная группа астрономов также обнаружила новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Звезда SPECULOOS-3, вокруг которой вращается планета, — ультрахолодный карлик. Она примерно в восемь раз меньше по размеру и в 10 раз меньше по массе, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, ее температура достигает 2526 градусов.

Летом международная группа астрономов сделала еще одно уникальное открытие — впервые в истории науки им удалось наблюдать раннюю стадию формирования планетной системы вокруг молодой звезды HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли в созвездии Ориона. Наблюдения велись с помощью наземных и космических телескопов.