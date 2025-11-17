Раскрыт дизайн Android-смартфона в стиле BlackBerry

Компания Zinwa опубликовала фото прототипа смартфона Zinwa Q27, релиз которого запланирован на следующий год. Это современный гаджет с физической клавиатурой, созданный на базе BlackBerry, сообщает портал Liliputing.

© BlackBerry

Несмотря на визуальные параллели с устройствами легендарного канадского бренда, Zinwa подчеркивает: Q27 не является прямой копией ни одной из существовавших моделей BlackBerry. Форм-фактор устройства с компактным экраном и клавиатурой сегодня выглядит необычно.

По техническим параметрам Zinwa Q27 позиционируется как современный смартфон среднего класса. Устройство получит чипсет MediaTek Dimensity 7300, AMOLED-дисплей диагональю 3,92 дюйма с разрешением 1240х1080 пикселей, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Кроме того, устройство оснастят 50-мегапиксельной камерой, аккумулятором емкостью 3500 или 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Стоимость смартфона компания пока не раскрывает.

В октябре 2016 года компания BlackBerry объявила о прекращении выпуска смартфонов, выходивших с 1997 года.