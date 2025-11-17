Перечислены пять лучших смартфонов на конец 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале SuperSaf назвали самые выгодные на сегодня модели смартфонов. Купив их, вы точно не пожалеете.

© YouTube/SuperSaf

Samsung S25 Ultra. Один из лучших универсальных смартфонов. У него есть антибликовое покрытие, превосходные камеры, топовый процессор. Эта модель станет отличным выбором, если вам нужен телефон со стилусом. Кроме того, она оснащена превосходным ИИ. Из минусов - не такая высокая автономность, как у конкурентов, и небольшой размер батареи.

iPhone 17. Вы получите дисплей на 120 Гц, 3000 нит пиковой яркости, ту же фронтальную камеру, что и в Pro-моделях.

Samsung Galaxy Z Fold7. Невероятно тонкий складной смартфон с удобным 6,5-дюймовым дисплеем на внешней стороне. Основная камера здесь практически такая же, как у S25 Ultra. Остальные камеры здесь неплохи, но не флагманского уровня. Ещё один минус - это ёмкость аккумулятора.

© SuperSaf

Honor Magic V5. У него большая батарея (5820 мА*ч), проводная зарядка на 66 Вт и беспроводная на 50 Вт, поддержка стилуса. Также у этого складного смартфона очень комфортные для глаз дисплеи.

OnePlus 15. Это смартфон, который впервые в мире имеет дисплей 1,5К с частотой обновления 165 Гц. Он один из самых быстрых в мире с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также он поддерживает зарядку на 120 Вт и 50 Вт (проводную и беспроводную соответственно). Правда, камеры у этой модели не так хороши, как у конкурентов.