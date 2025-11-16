Vivo X300 получит эксклюзивный красный вариант

Vivo готовит к релизу X300 в Индии. В качестве «затравки» бренд анонсировал красный цвет для стандартной версии смартфона.

© Ferra.ru

На тизерном видео показан дизайн: задняя панель выполнена в красном цвете с текстурой под кожу, рамка и надпись Vivo — серые. Такой подход повторяет стратегию с прошлогодним Vivo X200 Ultra, также имевшим красный вариант.

Страницы серии X300 уже доступны в онлайн-магазинах. Стандартный X300 оснащён камерой на 200 МП с сенсором Samsung HPB 1/1.4 дюйма, 50 МП сверхширокоугольной камерой и 50 МП перископной телекамерой с поддержкой телемакро. Фронтальная камера — 50 МП.

© Vivo

Модель X300 Pro имеет 50 МП основную камеру LYT828 1/1.28 дюйма, 50 МП сверхширокоугольную камеру и 200 МП перископ с 85 мм фокусного расстояния. Фронтальная камера — 50 МП. Для Pro также доступен Photographer Kit с чехлом и объективом ZEISS 2,35x, продаётся отдельно.

Обе модели работают на Dimensity 9500, Pro использует двойные чипы обработки изображений V3+ и VS1, а операционная система — Origin OS 6 с дополнительными умными функциями.