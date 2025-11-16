Belkin отозвал тысячи зарядных устройств и пауэрбанков из-за риска пожара

Belkin объявила о массовом отзыве некоторых моделей пауэрбанков BoostCharge 20K USB-C PD (BPB002 и PB0003) и зарядника Auto-Tracking Stand Pro для iPhone (MMA008) из-за перегрева батарей.

В США и Канаде под отзыв попали около 86 000 единиц, проданных с августа 2020 по август 2025 года. За это время компания получила 15 сообщений о перегреве, включая две незначительные травмы и один пожар, с ущербом примерно 37 765 долларов.

Пользователям рекомендуется немедленно прекратить использование устройств и проверить модель на сайте Belkin. Владельцы с чеком получат полный возврат, а без чека — среднюю цену продажи или кредит магазина с бонусом 20%. Belkin советует сдавать устройства на специализированные пункты переработки литий-ионных батарей.