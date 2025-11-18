Oppo представила новые смартфоны Reno15 и Reno15 Pro

Oppo выпустила в Китае смартфоны Reno15 и Reno15 Pro. Оба устройства получили тройные задние камеры, процессор MediaTek Dimensity 8450 и работают на ColorOS 16 на базе Android 16.

© Oppo

Модель Reno15 оснащена 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2640×1216 пикселей. Встроенный сканер отпечатков пальцев размещен под экраном. Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-Мп перископической камерой с 3,5-кратным зумом и 50-Мп широкоугольной камерой.

Фронтальная камера в обеих моделях имеет разрешение 50 Мп с автофокусом. Смартфон оснащен аккумулятором на 6200 мА·ч и поддерживает 80-ваттную проводную зарядку.

© Oppo

Reno15 Pro отличается большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K, аккумулятором на 6500 мА·ч, поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Вес Pro-версии — 205 г против 188 г у обычной модели. Оба смартфона поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и работают на ColorOS 16 на базе Android 16.

© Oppo

В обоих устройствах есть защита по стандартам IP66/IP68/IP69, стереодинамики, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Доступны несколько цветов и конфигураций памяти с ценами от 2999 юаней ($ 425) до 4799 юаней ($ 605).