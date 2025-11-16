Ученые Стэнфорда предупредили об угрозе исчезновения одного продукта на Земле

Серьезные наводнения за последние десятилетия значительно сократили урожаи риса в мире. Это угрожает продовольственной безопасности миллиардов людей, говорится в исследовании Стэнфордского университета, опубликованном в журнале Science Advances.

По данным ученых, потери составили примерно 4,3%, или 18 миллионов тонн риса в год (в период с 1980 по 2015-й).

Ущерб ускорился с 2000 года из-за более частых экстремальных наводнений в регионах, где выращивают рис. Эту тенденцию усугубляет изменение климата.

Культура находится в зоне наибольшего риска в Индии, КНДР, Индонезии, Китае, на Филиппинах и в Непале, где наводнений стало больше в последние десятилетия.

В Японии люди часами стоят в очередях за рисом

Ранее считалось, что для риса более опасны засухи. Новое исследование показало, что рисовые культуры выигрывают от мелководных затоплений на ранних стадиях роста, но «слишком долгое количество воды может быть разрушительным».

«Научное сообщество сосредоточилось на ущербе урожайности риса из-за засух, а последствиям наводнений не уделялось достаточно внимания», — сказал Стивен Горелик, старший соавтор исследования

По его словам, широкое внедрение устойчивых к наводнениям сортов риса может помочь избежать потерь урожая.