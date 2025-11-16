Huawei выпустит мощный планшет/ноутбук MatePad Edge с OLED

У Huawei скоро выйдет MatePad Edge, который, по данным инсайдеров, станет устройством формата «два в одном». Им можно будет пользоваться как обычным планшетом или как ноутбуком с подключённой клавиатурой и стилусом.

© Ferra.ru

По информации DigitalChatStation и UncleKanshan, MatePad Edge представят одновременно с серией смартфонов Mate 80. Планшет получит большой 14,2-дюймовый OLED-экран с технологией PaperMatte.

Внутри устройства будет установлен новый флагманский процессор Kirin 9-й серии. Планшет/ноутбук, по слухам, появится в двух цветах — серебристом и тёмно-сером, а также предложит полноценную поддержку стилуса и клавиатуры.

UncleKanshan уточняет, что новинка действительно будет называться MatePad Edge. Он также сообщает, что Huawei готовит две версии по памяти: 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ. Среди других особенностей — встроенный вентилятор для охлаждения и актуальная версия HarmonyOS.

О других характеристиках пока мало известно.