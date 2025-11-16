Узлы связи в обесточенной Запорожской области сохраняют работоспособность
Ключевые узлы связи в частично обесточенной Запорожской области продолжают работать в штатном режиме, несмотря на массовые атаки украинских беспилотников на энергоинфраструктуру.
Об этом сообщил министр цифрового развития региона Григорий Прохватилов в Telegram. По данным министра, часть базовых станций на севере области уже более четырех часов работает на аккумуляторных батареях.
При этом голосовая связь и СМС-сообщения остаются приоритетными услугами для операторов.
"Операторы подтвердили, что базовые станции в муниципалитетах на севере области уже более четырех часов отработали на питании от аккумуляторных батарей. При этом узловые объекты связи работают штатно", — отметил Прохватилов.
14 ноября на Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название "Днепровская", в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. Собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии в данный момент удовлетворяются за счет линии "Ферросплавная-1".
Персонал станции ведет постоянный мониторинг ситуации. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не выявлено, а радиационный фон остается в пределах нормы.