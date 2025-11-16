Узлы связи в обесточенной Запорожской области сохраняют работоспособность

Ключевые узлы связи в частично обесточенной Запорожской области продолжают работать в штатном режиме, несмотря на массовые атаки украинских беспилотников на энергоинфраструктуру.

© Газета.Ru

Об этом сообщил министр цифрового развития региона Григорий Прохватилов в Telegram. По данным министра, часть базовых станций на севере области уже более четырех часов работает на аккумуляторных батареях.

При этом голосовая связь и СМС-сообщения остаются приоритетными услугами для операторов.

"Операторы подтвердили, что базовые станции в муниципалитетах на севере области уже более четырех часов отработали на питании от аккумуляторных батарей. При этом узловые объекты связи работают штатно", — отметил Прохватилов.

14 ноября на Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название "Днепровская", в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. Собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии в данный момент удовлетворяются за счет линии "Ферросплавная-1".

Персонал станции ведет постоянный мониторинг ситуации. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не выявлено, а радиационный фон остается в пределах нормы.