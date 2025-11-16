Работники по всему миру лишились должностей из-за ИИ. Почему их позвали обратно?

Бизнес начал возвращать сотрудников, уволенных из-за замены их функций нейросетями. Показатель уже достиг 5,3 процента, а жалеют о скоропалительном расставании с сотрудниками, состоявшемся в связи с ожиданием будущих успехов искусственного интеллекта (ИИ), более половины работодателей. Чтобы справиться с последствиями такой политики, они вынуждены вновь спешно нанимать персонал. Подавлено ли восстание машин в головах топ-менеджеров — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Уволенных сотрудников массово нанимают обратно на работу

Как выяснили исследователи из Visier, проанализировавшие данные о 2,4 миллиона работников 142 компаний по всему миру, тенденция повторного найма указывает на то, что многие руководители, приступившие к увольнению служащих, даже не успели разобраться, в чем именно помогут им новые технологии. Это вполне соответствует недавним выводам Массачусетского технологического института, согласно которым 95 процентов организаций не получают отдачи от своих инвестиций в ИИ.

«Бумеранг увольнений», как пришли к выводу специалисты, в целом говорит о том, что «ИИ может и не стать тем инструментом сокращения численности персонала, каким его представляют» и зачастую используется лишь как очень удобный аргумент для увольнений.

57 % заменивших персонал ИИ работодателей в 2025 году негласно увеличивают штат, чтобы выйти из производственного кризиса

Что касается инвестиций в ИИ, «возможно, все эти деньги на самом деле тратятся не так уж и разумно», — рассуждает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Судя по тому, что, как следует из данных Forrester, сейчас лишь 10 процентов компаний упорно отказываются менять курс в отношении нейросетей и возвращать сотрудников, такие сомнения обуревают подавляющее большинство работодателей, имеющих дело с технологией ИИ.

Но радоваться успешному подавлению «восстания машин» пока рано: в отчете той же организации прогнозируется, что после отказа от сплошной замены всех опций искусственным интеллектом значительная часть задач будет поручена низкооплачиваемым сотрудникам, работающим за рубежом или получающим более низкую зарплату. Это может быть наиболее заметно в сфере управления персоналом, где активно внедряются соответствующие инструменты.

Как ИИ меняет рынок труда

Да, людей возвращают в офисы, но внедрение ИИ, идущее параллельно с сокращением расходов бизнеса, все же привело к тому, что уровень увольнений оказался в США в октябре самым высоким за 20 лет. Так, занимающаяся экспресс-доставкой United Parcel Service заявила о сокращении операционного персонала, включая водителей и обработчиков посылок, на 34 тысячи человек, что примерно на 70 процентов больше, чем прогнозировалось ранее. Масштаб увольнений объяснили более широким использованием автоматизации, приведшим к росту производительности.

В 2025 году количество вакансий разработчиков программного обеспечения уже упало на 70 процентов по сравнению с пиковым значением трехлетней давности на фоне того, что «один хороший разработчик с инструментом ИИ делает то, на что несколько лет назад требовалась целая команда». На фоне того, что рынок больше не проявляет к ним прежней заинтересованности, американские программисты все чаще предлагают своим детям осваивать специальности, связанные с ручным трудом, из страха перед ИИ посылая их учиться на сварщиков, электриков и плотников. Приток молодежи для обучения рабочим профессиям очевиден несмотря на то, что оплата труда в этих сферах все же ниже, да и таких бонусов, как «упакованным айтишникам», работникам там не обещают.

Перемены происходят и в банковской сфере, где массовые сокращения сотрудников из-за внедрения новых технологий постепенно становятся обычной практикой. Например, итальянский Intesa планирует к 2028 году сократить 9 тысяч служащих для ускорения цифровизации и внедрения ИИ. При этом предусмотрен и частичный обратный наем — более трети этого количества (3,5 тысячи человек) кредитная организация намерена трудоустроить в новых технологических подразделениях.

В свете такой тряски на рынке труда аналитики рекомендуют руководителям думать прежде всего о том, какие роли действительно может заменить ИИ, и взвесить преимущества и риски отказа от людей и их навыков в пользу инфраструктуры нейросетей. Им напоминают, что даже если подходить к вопросу исключительно с точки зрения сиюминутных трат, стоит помнить — «увольнения никогда не бывают бесплатными», и на каждый доллар, сэкономленный компанией на увольнениях, приходится 1,27 доллара с учетом часто упускаемых из виду расходов, таких как страховка и выходные пособия.

Пузырь искусственного интеллекта

Прогнозируется, что бизнес начнет не только возвращать сотрудников, уволенных из-за ИИ, но и попутно избавляться от нейросетей. По оценке Gartner, к концу 2027 года более 40 процентов всех проектов, связанных с внедрением ИИ-агентов, будут отменены в связи с тем, что эти инструменты опять же требуют вложений, объем которых должен только расти, что уже сейчас не слишком соответствует ситуации на рынке.

К 2030 году траты разработчиков ИИ на электроэнергию и вычислительные мощности должны вырасти до двух триллионов долларов в год, при том что их же доходы, по прогнозу Bain & Co, окажутся почти вдвое меньше, составив 1,2 триллиона. С учетом того, что развитие искусственного интеллекта и в 2025-м привело к значительному росту цен на энергоснабжение в США, перспективы кризиса в индустрии достаточно очевидны.

Искусственный интеллект в том виде, в котором он существует, на мой взгляд, достиг потолка Андрей Коняев научный журналист, издатель N + 1

Как отмечает журналист Андрей Коняев, уверенно говорить об этом можно с учетом падения инвестиций в стартапы, связанные с ИИ, что, по его словам, характеризует ситуацию как «очевидный пузырь», наличие которого на рынке уже признали в том числе в OpenAI — компании-создателе ChatGPT. Соглашаясь с возможностью потери средств некоторыми инвесторами, ее топ-менеджер Брет Тейлор подчеркнул, что итогом станут «колоссальные экономические преобразования». В МВФ тем временем предупредили о рисках краха AI по аналогии с крахом доткомов.

Пузырь доткомов в США на рубеже веков Пузырь доткомов (Dot-com bubble) образовался в конце 1990-х — начале 2000-х в результате взлета стоимости акций компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода. При этом многочисленные комментаторы и экономисты, оправдывавшие рост цен, утверждали, что речь идет о «новой экономике». На практике массовое использование новой бизнес-модели привело к значительным тратам на рекламу и большие кредиты, а в дальнейшем — к волне банкротств и обвалу биржевых индексов.

Сфера использования ИИ будет расти, но реальный уровень его применения станет понятен только после того, как пузырь все же лопнет, продолжил Коняев. Сегодня ожидания, что внедрение инструментов ИИ что-то кардинально изменит в бизнесе, пока не оправдались, резюмировал он.

Запретить или перераспределить?

Пока пузырь не лопнул, а последствия воздействия ИИ на рынок труда можно считать лишь отчасти драматическими и уж точно не трагическими, предложения, как справиться с поднятой им волной, порой выглядят довольно экстравагантно. Так, несколько раз пытавшийся выдвигаться в президенты США популярный среди американской молодежи левый демократ и сенатор Берни Сандерс предложил просто-напросто уничтожить OpenAI. Политик объяснил столь радикальную идею (речь идет о бизнесе с капитализацией более 500 миллиардов долларов) в том числе опасениями в связи с изменениями рынка труда.

«Нам нужно на мгновение остановиться и осознать, что это похоже на надвигающийся метеор. Мы должны быть готовы справиться со всеми его последствиями», — Илон Маск и другие техномиллиардеры вкладывают в искусственный разум огромные суммы, но «если вы думаете, что им хоть что-то интересно касательно нужд рабочего класса, вы сильно ошибаетесь».

Стоит отметить, что, несмотря на несколько кинематографичную или даже театральную постановку вопроса, речь идет не об идеях городского сумасшедшего или блогера-алармиста — Сандерс дважды был близок к тому, чтобы стать противником Дональда Трампа на выборах, и совсем недавно подтвердил свою влиятельность, оказав решающую поддержку избирательной кампании 34-летнего Зохрана Мамдани, демократа-социалиста, впоследствии избранного мэром Нью-Йорка. За обещания выходящих за рамки обычных мер поддержки социально незащищенным слоям населения тот же Трамп называет Мамдани «коммунистом», чей приход к власти приведет к экономическому краху.

И все же — если запретить ИИ вряд ли получится, то, может быть, вместо того, чтобы делать богачей все богаче, а наемным работникам грозить увольнением, стоит задуматься об использовании инструмента ИИ для перераспределение нагрузки без ущерба для кошелька простых людей? Этим вопросом, вполне соответствующим актуальному тренду последних лет на сокращение продолжительности рабочей недели, Сандерс задался на Джо Рогана, напомнив, что профсоюзы добивались введения 30-часовой рабочей недели еще в 30-х годах прошлого века. «Вместо того чтобы выкидывать вас на улицу, я уменьшаю ваше рабочее время до 32 часов», — обрисовал сенатор перспективу, подчеркнув, что, если технологии улучшают производительность — значит, пришло время сократить рабочий день.

Впрочем, Сэм Альтман, пока тоже сложно назвать более чем просто вызывающими интерес. Все дело в том, что современному ИИ по-прежнему нужен контроль — его применение зачастую лишь увеличивает нагрузку на оставшихся работников, к тому же в небогатых странах его использование в значительных масштабах в основном сводится к экзотике вроде албанского министра с 83 детьми.

Россияне готовы делиться с ИИ работой, но не заработком

Большинство опрошенных россиян согласны передать свою работу ИИ — уступить часть задач готовы 89 процентов респондентов, а каждый пятый из них хотел бы, чтобы нейросеть стала его начальником. По данным другого исследования, проведенного специалистами ВЦИОМ, 40 процентов граждан РФ при этом опасаются потерять работу из-за внедрения этих технологий. Больше всего переживающих предсказуемо оказалось в сфере финансов и банков (55 процентов) и в IT-секторе (45 процентов).

Тем временем вопрос из теоретической плоскости уже переходит в практическую. О ведущейся работе по внедрению в трудовой процесс искусственного интеллекта сообщают в том числе в министерстве финансов России. К ее результатам в ведомстве отнесли «проекты и наработки, которые показали свою эффективность в части автоматизации и роботизации рутинных процедур, продвинутой аналитики данных, а также формирования альтернативных мнений».

Как рассказала первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, искусственный интеллект помог автоматизировать часть операций при подготовке федерального бюджета, в пилотном режиме разработаны модели прогнозирования для отдельных видов доходов, что ведет к сокращению нагрузки на сотрудников, ускорению работы с документами и повышению качества экспертизы.

При этом россияне, соглашаясь на использование инструментов ИИ и проявляя к ним интерес, разумеется, не испытывают желания делиться с «бездушными машинами» заработком. Недавно суд в Москве восстановил на работе сотрудницу, которую уволили из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту.

По данным Mash, москвичка отсудила полтора миллиона рублей у компании-производителя одежды, которая сначала трудоустроила ее менеджером по закупкам, а потом предложила работать два часа в день с соответствующей зарплатой, перераспределив большую часть ее функций в пользу ИИ. В суде девушка сумела доказать незаконность увольнения и добилась компенсации ущерба, хотя представители работодателя утверждали, что расстаться с сотрудницей было решено из-за нарушений трудового договора.

В апелляции компании удалось добиться отмены части выплат, но в целом решение о восстановлении на работе инстанция оставила в силе. Как отмечают юристы, суд в данном случае встал на сторону работника, ущемленного ИИ, не потому, что бизнесу запрещено оптимизировать расходы, а в связи с нарушением ответчиком порядка действий в рамках такой процедуры: вместо того, чтобы сократить сотрудника, его уволили на фоне отказа от уменьшения времени занятости в несколько раз, что повлекло бы изменение условий трудового договора.

То, что они [нейросети] сейчас могут написать текст лучше, чем 80 процентов сотрудников в офисе, это тоже факт. Проблема большая, и дальше все будет усугубляться. Но когда дело доходит до сложных текстов, они не понимают глубину. И поэтому под угрозой сотрудники, которые вообще ничего делать не умеют, только два абзаца придумать за день. Вот их, скорее всего, и заменят. Производительность труда вырастет. Надо надеяться, что во благо общества Александр Сербул эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24»

Решение по прецедентному делу не гарантирует россиянам защиту от увольнений из-за конкуренции с искусственным интеллектом, полагает эксперт по трудовому праву Александр Южалин. Он считает, что в дальнейшем «так или иначе мы будем сталкиваться с ситуацией, когда функционал, который ранее выполнял человек, может быть переведен в информационную систему», и, «если процедуру провести верно и работодатель все сделает правильно, как указано в Трудовом кодексе», то увольнения будут вполне законными.