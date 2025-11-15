Honor выпустит поколение складных смартфонов с обновлённым форм-фактором

Honor планирует полностью переработать дизайн своих горизонтально складных смартфонов. По данным источника в Weibo, Honor уже тестирует новый форм-фактор. Сегодня на рынке существуют три типа складных смартфонов: «книжка», «раскладушка» и складываемые втрое.

По информации инсайдера, Honor работает над новым поколением линейки Magic V. Подробностей пока мало, но ожидается, что компания выберет «новое направление» в дизайне горизонтально складных устройств, пишут СМИ. Это может быть улучшенный механизм складывания, более надёжная и тонкая петля или переработанный блок камер.

Пока Honor сосредоточена на выпуске нескольких моделей среднего класса, включая устройства с улучшенными аккумуляторами.