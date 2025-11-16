Суд приговорил Apple к выплате Masimo $634 млн за нарушение патента

Калифорния постановила, что Apple должна выплатить компании Masimo 634 миллиона долларов за нарушение патента, связанного с технологией измерения уровня кислорода в крови. По мнению суда, часть функций Apple Watch нарушали патентные права Masimo.

Представитель Apple заявил, что компания не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию. Он отметил, что Masimo за последние шесть лет предъявила Apple более 25 патентных исков, большинство из которых были признаны недействительными. Кроме того, патент, рассматриваемый в этом деле, истёк в 2022 году и касается устаревшей технологии.

Masimo, в свою очередь, назвала вердикт «важной победой в защите наших инноваций и интеллектуальной собственности».

Судебное разбирательство является частью более широкой патентной борьбы между Apple и Masimo, которая включает обвинения в переманивании сотрудников и краже технологий. Ранее по этой причине американское торговое ведомство даже блокировала импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Apple временно убрала функцию измерения кислорода и вернула её в обновлённой версии в августе.