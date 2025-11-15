В РАН заявили, что 3I/ATLAS не является космическим кораблем

Земляне страстно желают получить подтверждение того, что они не одиноки во Вселенной — этим объясняется шумиха вокруг кометы 3I/ATLAS. Однако она не имеет внеземного происхождения и полностью подчиняется законам механики. Так считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, передает ТАСС.

Эйсмонт считает, что гарвардский физик Ави Леб, заявивший о том, что 3I/ATLAS может быть кораблем пришельцев, использовал «желание каждого из нас получить подтверждение, что мы не одни во Вселенной».

«Но комета 3I/ATLAS такого подтверждения не дала и не даст — ее движение происходит в полном соответствии с законами механики без каких-либо странностей», — сказал ученый.

По его словам, наблюдавшееся у объекта негравитационное ускорение естественно и обязательно для всех комет. Оно связано с реактивной силой после выброса пыли и газов из ядра.

Кроме того, Эйсмонт раскритиковал аргумент о необычном движении кометы. Он отметил, что комета Галлея, также двигалась по часовой стрелке, но не являлась инопланетным кораблем.

Единственная особенность 3I/ATLAS в том, что она межзвездная, подчеркнул ученый РАН.