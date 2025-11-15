Заснеженную Москву сняли из космоса
Роскосмос показал, как с орбиты Земли выглядит циклон, принесший в Москву первый снег и рекордное количество осадков. Видео опубликовано в телеграм-канале агентства.
На кадрах видно, как циклон распространяется по европейским регионам России.
«Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона», — сообщает агентство.
Отмечается, что съемку ведут спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Европейская часть России в эти дни оказалась под ударом североатлантического циклона Qurin. Он принес штормовой ветер и снегопады.
До 4 см снега выпало в Москве минувшей ночью
Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало рекордное количество осадков, синоптики заявили, что подобное явление зафиксировано впервые за 75 лет.