Ученые спорят о последствиях для жителей Земли сильнейшей вспышки на Солнце

В научном сообществе возобновились споры о возможных последствиях для Земли после вчерашней мощной солнечной вспышки, второй по силе в этом году, сообщает ИКИ РАН в телеграм-канале.

Поступившие полные данные с космических аппаратов показали сложную картину произошедшего события. На записях видно не только плотное облако плазмы, улетевшее в сторону, но и второе, менее заметное, но значительно более быстрое, которое движется прямо в направлении нашей планеты.

Первоначальные расчеты, учитывающие эту новую информацию, показывают значительно менее оптимистичный сценарий, чем прогнозировалось ранее. Согласно обновленной модели, эта скоростная компонента может достигнуть земной магнитосферы уже сегодня ночью. В настоящее время среди мировых центров по изучению космической погоды нет единого мнения о развитии событий.

Ведущее агентство США за последние часы трижды меняло свой прогноз, а специалисты другого авторитетного ведомства фактически отказались давать однозначный прогноз, указав лишь широкий диапазон возможной силы магнитной бури — от незначительных возмущений до очень сильной бури.

Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба»

Неопределенность усугубляется предыдущим поведением этой же области на Солнце, которая уже демонстрировала нелогичное развитие событий в начале и середине ноября. На данный момент в расчетах преобладает вероятность слабого воздействия, однако, учитывая склонность этого солнечного региона к реализации наименее вероятных сценариев, это скорее настораживает, чем успокаивает. Ученые продолжают наблюдение за развитием ситуации.