Сильная солнечная вспышка произошла в ночь на 15 ноября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

© m24.ru

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71). Ее продолжительность составила 12 минут.

До этого вспышка высочайшего класса фиксировалась на Солнце в понедельник, 10-го ноября. Балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х.

Спустя время на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, которая завершилась спустя почти двое суток. Уровень возмущения достигал G4.7.

14 ноября на Солнце вновь была зафиксирована очень крупная вспышка класса Х.