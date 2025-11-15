«Убийца городов»: опубликована пугающая информация о направляющемся к Луне астероиде

Ученые опубликовали пугающую информацию об астероиде, названном «убийцей городов», который направляется к Луне. Астероид 2024 YR4, 67-метровый "убийца городов", в настоящее время имеет четырехпроцентную вероятность столкновения с Луной 22 декабря 2032 года. Однако новые наблюдения могут означать, что вероятность столкновения может возрасти до 30 процентов.

© Московский Комсомолец

Если массивный астероид действительно упадет на Луну, он может образовать кратер шириной 0,6 мили и осыпать Землю лунной шрапнелью, пишет Daily Mail. Исследователи предсказывают, что в феврале у космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) будет небольшое время для наблюдения астероида. Это будет один из последних хороших шансов предсказать траекторию движения 2024 YR4, прежде чем он вернется в поле зрения земных телескопов в 2028 году.

И, по словам доктора Эндрю Ривкина из Университета Джона Хопкинса, эти наблюдения могут существенно изменить вероятность столкновения с Луной. Это означает, что у мировых космических агентств быстро заканчивается время, чтобы решить, что им следует предпринять.

Астероид 2024 YR4 был замечен в декабре 2024 года и вызвал тревогу, поскольку вероятность столкновения с Землей у него была самой высокой из всех известных астероидов, напоминает Daily Mail. На пике своего развития вероятность столкновения смертоносного космического камня с нашей планетой составляла один к 32. Хотя эта вероятность быстро упала почти до нуля по мере того, как астрономы проводили больше наблюдений, вскоре возник другой тревожный сценарий. Исходя из предсказанной орбиты астероида, все еще существовала немалая вероятность того, что вместо этого он врежется в Луну.

Астероид был скрыт от земных телескопов с середины прошлого года, что затрудняло прогнозирование его точной орбиты. Однако уникальное положение JWST на орбите означает, что телескоп сможет увидеть небесное тело в течение двух коротких периодов времени - 18 и 26 февраля. Поскольку астероид находится так далеко, по-прежнему будет сложно получить много данных, но эти наблюдения могут изменить наше представление о его положении и скорости, пишет Daily Mail.

Доктор Ривкин и его коллеги подсчитали, как февральские наблюдения за астероидом могут изменить прогнозируемую вероятность столкновения с Луной. Они предсказывают, что существует 80-процентная вероятность того, что новые наблюдения снизят вероятность столкновения с Луной в 2024 году до менее чем одного процента. Однако существует пятипроцентная вероятность того, что эти наблюдения на самом деле увеличат вероятность столкновения астероида с Луной до 30 процентов.

Существует также 15-процентная вероятность того, что вероятность столкновения останется прежней или изменится незначительно

Это чрезвычайно важно, потому что у таких агентств, как НАСА и Европейское космическое агентство, заканчивается время, чтобы решить, следует ли им отклонять астероид.

Миссия НАСА "ДАРТ" показала, что столкновение спутника с астероидом может сбить его с траектории на расстояние, достаточное для защиты Земли и Луны. Но эти методы отклонения от "кинетического удара" вызывают лишь небольшие изменения в траектории космического камня, и их необходимо применять за несколько лет до того, как столкновение станет вероятным.

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной может возрасти до 30%

Исследователи НАСА рассмотрели методы отклонения астероида, включая нанесение по нему удара ядерной бомбой, но все они должны быть запущены не позднее 2030 года. Телескоп JWST получит еще один шанс понаблюдать за 2024 годом в 2027 году, но чем скорее космические агентства примут решение, тем лучше.

Доктор Ривкин сказал New Scientist: "К 2028 году результаты будут очень и очень близки, и поэтому, если мы получим их в начале 2026 года, это даст нам дополнительное время".

Хотя это и не будет таким разрушительным, как столкновение с Землей, столкновение с Луной достаточно опасно, продолжает Daily Mail. Астероид может врезаться в Луну на скорости более 46 800 км/ч, вызвав взрыв, в 500 раз превышающий мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и выбросив в космос 10 000 тонн породы. Если астероид упадет в определенном месте, земное притяжение может направить от 10 до 30 процентов выброшенного материала непосредственно на нашу планету. Это может оказать разрушительное воздействие на спутники на низкой околоземной орбите, которые отвечают за обеспечение связи и навигации на Земле.

Рихард Мойсль, глава отдела планетарной обороны ЕКА, заявил Daily Mail, что столкновение с Луной не представляет опасности для людей на Земле, но "может представлять потенциальную угрозу для космической инфраструктуры".

Однако в бюджете агентства на этот год нет миссий по наблюдению за астероидом или отклонению от него. Мойсль говорит, что решение будет "зависеть от конкретной ситуации после проведения наблюдений и оценки ситуации, для получения всеобъемлющей оценки потребуются более подробные исследования".