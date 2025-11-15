Ученые расшифровали скрытый под океанами Земли секретный язык нечеловеческого разума

Ученые взломали код, стоящий за таинственным языком, обнаруженным у нечеловеческих видов, обитающих в океанах Земли, который отражает человеческую речь. Используя искусственный интеллект для изучения общения китов, исследователи проекта CETI обнаружили, что кашалоты "разговаривают" друг с другом странными щелчками, напоминающими азбуку Морзе.

© Московский Комсомолец

Морские млекопитающие использовали шаблонные последовательности щелчков, известные как "коды", которые включают в себя два различных гласных звука - "А" и "И".

Звуки, похожие на гласные, не были случайными, поскольку было замечено, что киты активно контролируют высоту, продолжительность и тип издаваемых ими звуков, когда они "произносят" разные слова, пишет Daily Mail.

Команда проекта CETI заявила, что киты издают эти звуки во время социальных взаимодействий в семейных группах, используя коды, чтобы оставаться на связи, координировать действия и идентифицировать друг друга, подобно подводному социальному языку. Команда также обнаружила, что речь китов похожа на человеческую, поскольку киты используют свои губы и воздушные мешочки в качестве источника звука и фильтра, точно так же, как люди используют свои голосовые связки и голосовой тракт для достижения тех же результатов.

Это был первый случай, когда исследователи обнаружили нечеловеческий вид, использующий гласные звуки и грамматические правила так же, как это делают люди для общения друг с другом, комментирует Daily Mail.

Гашпер Бегуш, руководитель лингвистического проекта CETI, рассказал Popular Science: "То, что раньше воспринималось как система, похожая на инопланетную азбуку Морзе, стало гораздо более похожим на человека. Мы имеем дело с подводными гласными – в мире, сильно отличающемся от нашего, система общения очень похожа на нашу речь".

Ученые прикрепили маленькие микрофоны на присосках (DTAG), к 15 кашалотам, плавающим в Карибском море, чтобы записывать их щелчки вблизи без искажений. В период с 2014 по 2018 год они зафиксировали почти 4000 явных кодов от группы самок и их потомства, сосредоточив внимание только на ките, носящем бирку. Поначалу щелчки звучали слишком медленно, чтобы их можно было сравнить с человеческой речью, поэтому команда ускорила запись, пока звуки не стали четкими и знакомыми.

Исследователи узнали, что щелчки бывают двух основных типов - гласных "А" и "И", точно так же, как люди используют "А", "Е", "И", "О" и "У".

Кашалоты часто использовали свой секретный язык в моменты общения, например, когда здоровались с членами семьи, поддерживали связь, ныряя за едой, или координировали групповые передвижения по океану, пишет Daily Mail.

Исследование, опубликованное на сервере препринтов bioRxiv и ожидающее экспертной оценки, также показало, что при общении китов решающее значение имеет выбор времени.

Количество щелчков, паузы между ними и общая скорость создают различные типы ритма, которые действуют почти как музыкальные ритмы. Команда CETI обнаружила, что коды "А", естественно, длиннее кодов "И" в том же ритме, а коды "И" делятся на короткие и длинные варианты, например, использование длины для обозначения чего-то другого.

Измеряя каждую паузу и изменение высоты звука, ученые доказали, что киты контролируют время и качество звука намеренно, а не случайно, демонстрируя реальные правила общения.

Ученые нашли более тысячи таинственных вмятин на дне океана у Антарктиды

Это не первый признак сложного интеллекта, который ученые обнаружили у различных видов китов, напоминает Daily Mail. В июне исследователи из Института SETI (Поиск внеземного разума) обнаружили, что большие пузыри, похожие на дымовые кольца, поднимающиеся из-под воды, были созданы горбатыми китами, которые, по их мнению, таким образом приветствовали находящихся поблизости людей. Это был первый случай, когда ученые увидели, как киты издают эти уникальные звуки, общаясь с людьми в дикой природе.

Между тем песни, которые поют киты, изучались десятилетиями, и в 2024 году ученые, наконец, узнали, что у млекопитающих есть уникальный голосовой аппарат, который заставляет вибрировать жир и мышцы, издавая эти таинственные звуки. Обычно пение под водой представляет собой почти неразрешимую проблему, потому что киты должны использовать весь свой воздух.

Однако исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что в процессе эволюции у китов появились голосовые связки, которые отличаются от голосовых связок большинства других млекопитающих.