Египетские палеонтологи открыли древнего морского крокодила

Египетская группа палеонтологов обнаружила Wadisuchus kassabi - длинноносого морского крокодила, жившего 80 миллионов лет назад. Редкая находка проливает новый свет на раннюю эволюцию дирозавридов (Dyrosauridae) и показывает ключевую роль Северной Африки в их разнообразии до распространения в Южную Америку, пишет портал Futura Sciences.

© muvp.mans.edu.eg

Команда археологов недавно раскопала выдающиеся окаменелости в Западной пустыне Египта близ оазисов Харга и Барис. Открытый вид длинноносого ископаемого крокодила является представителем группы морских крокодилообразных, процветавших после вымирания динозавров и распространенных с позднего мела до палеогена.

Длинный нос появился рано в эволюции этой семьи крокодилов. В отличие от современных, дирозавриды имели удлиненные морды и тонкие зубы, идеальные для ловли скользкой добычи вроде рыб и черепах. Окаменелости, включая два частичных черепа и концы морд четырех особей на разных стадиях роста, проанализированы с помощью КТ-сканирования высокого разрешения и 3D-моделей.

Анализы выявили неизвестные ранее анатомические детали, включая различия в зубном ряде и положении ноздрей, указывающие на постепенную адаптацию механизмов укуса дирозаврид. Эти признаки подтверждают раннее появление удлиненного носа в эволюции группы.

Северная Африка стала ключевым регионом диверсификации dyrosauridae. Находка дает ценную информацию об эволюции морских крокодилов и их адаптации к прибрежным средам. Филогенетические анализы помещают Wadisuchus как древнейшего известного представителя dyrosauridae, отодвигая хронологию клада и предполагая более раннюю трансатлантическую миграцию из Африки в Южную Америку.

Wadisuchus kassabi - важный элемент для понимания диверсификации, палеобиогеографии и эволюции черепа dyrosauridae, подчеркивающий значение Северной Африки как центра их происхождения.