В ускорении таяния антарктических ледников найдена неожиданная польза

Одно из самых грозных последствий нарастающего климатического кризиса — крах Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС) в результате таяния Гренландского ледяного щита. Как ни парадоксально, таяние ледников на противоположном конце света эту катастрофу может предотвратить.

Серьезные изменения, впрочем, все равно неизбежны. Важнейшая система течений ослабеет на 60%, а ее полное восстановление займет до 3000 лет.

«Я бы склонялся к тому, чтобы не торопиться с заявлениями о неминуемом коллапсе АМОС, — полагает физик Саша Сине из Утрехтского университета. — Но то, что я показываю в этой работе, мало что меняет в прогнозах на ближайшее столетие. Скорее всего, мы просто не застанем тот день, когда можно будет с уверенностью сказать, смогла ли Западная Антарктида стабилизировать АМОС».

Тепло миллиона электростанций

АМОС — это система течений, которая переносит теплые поверхностные воды из тропиков к берегам Северной Европы, где они охлаждаются, опускаются на глубину и устремляются на юг, к Антарктиде. Мощные потоки несут 1,2 петаватта тепла — столько энергии вырабатывает миллион электростанций, — что делает Европу гораздо теплее Лабрадора или Сибири, расположенных на тех же широтах. Однако легкая пресная талая вода с ледников Гренландии, как ожидается, будет препятствовать погружению соленых и плотных вод АМОС, тем самым замедляя всю циркуляцию.

В случае коллапса атлантических течений зимние морозы в Северной Европе могут достигнуть почти −50 °C. На днях Исландия объявила остановку АМОС «экзистенциальной» угрозой национальной безопасности. Уровень моря также поднялся бы вдоль восточного побережья США, а Африке могли бы грозить более сильные засухи.

Согласно недавним исследованиям, даже если мы достигнем углеродной нейтральности к 2075 году и начнем удалять CO₂ из атмосферы, риск возможного коллапса АМОС сохранится на уровне 25%. Впрочем, катастрофичность прогнозов разнится: один предсказывает остановку циркуляции в течение нескольких десятилетий, другой утверждает, что антарктические ветры будут поддерживать АМОС в ослабленном состоянии.

Между тем таяние Западно-Антарктического ледяного щита в последние десятилетия ускоряется, и некоторые исследования указывают на его вероятный полный крах. Однако то, как это повлияет на АМОС, до сих пор не было ясно.

Сине и его коллеги провели моделирование, результаты которого обнародовали на страницах Science Advances. Основным фактором в нем стала временна́я последовательность таяния. Если многовековой импульс талой воды из Антарктики достигнет океана одновременно с массовым таянием Гренландии, это лишь ускорит остановку АМОС.

Слабое утешение

Однако если антарктическая талая вода поступит примерно на 1000 лет раньше пика таяния Гренландии, АМОС ослабеет на несколько сотен лет, а в последующие 3000 лет постепенно восстановится. В конечном счете течения восстанавливались во всех сценариях, но самым благоприятным вариантом стало именно раннее антарктическое таяние.

Объяснение может заключаться в том, что пока легкая пресная талая вода скапливается вокруг Гренландии, область погружения плотных соленых вод АМОС смещается южнее. Впоследствии циркуляция вновь набирает силу по мере того, как поток талой воды из Антарктиды иссякает.

Рад ли Западная Антарктида растает так рано, а Гренландия — так поздно, но эти открытия показывают существование более тесной связи между АМОС и антарктическим таянием, считает Луиза Сайм из Британской антарктической службы.

«До этого исследования мы, пожалуй, не осознавали в полной мере, что изменения в Антарктике способны настолько сильно повлиять на последствия таяния Гренландского ледяного щита для АМОС», — говорит она.

В то же время, добавляет она, эту связь теперь следует изучить с помощью более сложных моделей, поскольку в данном исследовании не учитывались возможные эффекты обратной связи, такие как изменение розы ветров, способных расширить площадь антарктического морского льда.

И даже если резкое таяние Западной Антарктиды предотвратит коллапс АМОС, оно все равно вызовет повышение уровня моря до 3 метров, что приведет к затоплению прибрежных городов.