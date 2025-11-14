В Арктике нашли древнейшее морское сообщество эпохи динозавров

На острове Шпицберген учёные обнаружили более 30 000 окаменелостей: зубы, кости и другие остатки вымерших морских рептилий, амфибий, костистых рыб и акул возрастом 249 миллионов лет. Эти находки показали, что сухопутные животные быстро освоили океанические экосистемы после пермского массового вымирания.

Останки были найдены ещё в 2015 году, но их подготовка и изучение заняли почти десять лет. Исследование провели палеонтологи из Осло и Стокгольма. Работа опубликована в журнале Science.

Остров известен своими морскими окаменелостями начала эпохи динозавров. Среди других находок — разнообразные морские рептилии, включая дальних родственников крокодилов и ихтиозавров длиной от 1 до более 5 метров.

Окаменелости показывают быстрое восстановление экосистем всего за 3 миллиона лет после вымирания, с уже сложными пищевыми цепочками и множеством хищников. Коллекция весом более 800 кг включает крошечные рыбьи чешуи, зубы акул и окаменевшие экскременты.