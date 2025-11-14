Уникального гигантского млекопитающего неожиданно «выловили» в России

Рыбалка под Белгородом закончилась для пенсионера Геннадия Головина неожиданной находкой — останками шерстистого носорога. О «палеонтологической сенсации» сообщили власти российского региона в своем Telegram.

© Telegram-канал «Администрация Старооскольского городского округа»

Известно, что местный житель пошел на обычную рыбалку в селе Нагольное. Головин забросил удочку и остановился в ожидании первого поклева. В тот же момент он заметил и торчащие из земли огромные кости.

«Вместе с сыном они осторожно извлекли несколько фрагментов», — сказано в сообщении.

Затем пенсионер обратился за помочью к специалистам, и те выехали на место, организовав целую поисковую экспедицию.

В итоге оказалось, что это шерстистый носорог — доисторический гигант, млекопитающее, обитавшее в землях нынешней Европы и Азии во времена плейстоцена, то есть когда только появились первые люди. Уникальное животное исчезло около 14-8 тысяч лет назад.

В селе Нагольное палеонтологи отыскали ребра, части бедренных и тазовых костей, клыки и остальные элементы скелета. Уточняется, что «это действительно ценная находка». Все останки проверят и очистят, а затем их добавят в музейную экспозицию российского региона.

Незадолго до этого башкирский рыбак нашел в реке Белой древние кости мамонта и носорога. Тем временем под Краснодаром специалистам, работающим на раскопках, попались останки редкого шерстистого мамонта.

В конце лета также гигантский бивень мамонта «выловили» подводные охотники в Даровском районе Кировской области. Россияне изначально «рассчитывали на уху» и не догадывались, что их рыбалка закончится столь неожиданно находкой.