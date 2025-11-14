iPhone 18 Pro Max станет самым тяжелым и толстым флагманом Apple

Серия iPhone 18 пока далека от релиза, но появляться утечкам это не мешает. По последним данным, iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжёлым смартфоном Apple в истории, с весом более 240 граммов. Для сравнения, последний iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма.

Утечки также говорят о том, что корпус Pro Max станет чуть толще — около 9 мм против 8,8 мм у текущей модели. Это связано с обновлением внутренней начинке: новым Face ID под экраном, переработанной камерой и аккумулятором в стальной рамке. Возможно, батарея станет больше.

Кроме того, компания может изменить дизайн задней панели, чтобы цвет алюминиевой рамки и усиленного стекла совпадал.

Слухи также указывают на двухэтапный запуск серии: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представят вместе с первым складным iPhone в сентябре 2026 года. А более доступные iPhone 18 и 18e могут выйти в начале 2027 года.