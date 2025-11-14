С 10-этажный дом: 28-метровый «дракон» юрского периода найден в Китае

© Телеканал «Наука»

Ученые сообщили об открытии нового вида гигантского зауропода Tongnanlong zhimingi, жившего около 147 млн лет назад на территории современной провинции Сычуань. Его длина оценивается в 23–28 метров, что делает его одним из крупнейших известных динозавров региона. Окаменелости обнаружили на строительной площадке в городе Чунцин, пишет Earth.com. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Новый вид описан по трем спинным и шести хвостовым позвонкам, фрагментам плечевого пояса и задних конечностей. Исследователи относят Tongnanlong к семейству Mamenchisauridae — группе завропод с экстремально удлиненными шеями. В костях обнаружены характерные воздушные полости и укрепляющие гребни, типичные для маменсизаврид, что делало скелет легче при огромных размерах тела.

Определить длину по неполному скелету сложно: шейные отделы завропод редко сохраняются целиком. Поэтому команда использовала сравнительные измерения лопатки и малоберцовой кости, сопоставляя их с родственными видами, чьи скелеты известны лучше. Даже осторожные расчеты показывают, что Tongnanlong был чрезвычайно крупным.

Гигант юрского периода

Новый динозавр, среди прочего, относится к Eusauropoda — крупной группе классических длинношеих травоядных. Находка дополняет картину позднеюрской фауны Сычуаньского бассейна, где ранее был описан другой длинношеий вид — Qijianglong guokr. Они указывают на сосуществование нескольких крупных групп завропод в одном регионе.

Открытие имеет значение для биогеографии поздней юры. Ранее предполагалось, что Восточная Азия была изолирована от других континентов, однако присутствие маменсизаврид за ее пределами — например, африканского Wamweracaudia keranjei — говорит о более широком распространении этой группы. По словам авторов, маменсизавры, вероятно, встречались по всему миру, а не были эндемиками Восточной Азии.

Окаменелости Tongnanlong zhimingi найдены в слоях формации Суйнин — осадочного комплекса с аргиллитами (твердая, камнеподобная глинистая осадочная порода) и песчаниками, сформировавшегося в засушливой прибрежной среде. Такие условия обеспечивали сохранение костей после наводнений и накопления песка. Сопутствующие находки — пресноводные моллюски, конхостраки (мелкие рачки) и черепахи — указывают на сеть древних озер и мелководий.

Исследование подчеркивает, что гигантские размеры зауроподов были результатом комплекса эволюционных преимуществ: легкие позвонки, удлиненная шея, эффективное дыхание и быстрый рост. Tongnanlong демонстрирует сочетание всех этих черт.