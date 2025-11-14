2500-летний сосуд может раскрыть тайну древнеегипетского царя

Исследователи из Йельского университета обнаружили химические следы опиатов в древней алебастровой вазе из Музея Пибоди, получив таким образом «наиболее ясное на сегодняшний день доказательство широкого употребления опиума в древнеегипетском обществе».

© Naukatv.ru

Статья об открытии вышла в Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies. Оно позволяет предположить, что подобные сосуды того периода, использовавшиеся для хранения духов и мазей, также могут содержать следы опиатов. К слову, алебастровыми их называют скорее по традиции — на самом деле это алабастроны, изготовленные из кальцита.

«Наши выводы вкупе с предыдущими исследованиями указывают на то, что употребление опиума в древнеегипетской культуре и соседних землях не было случайным или эпизодическим, а в определенной степени было неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы считаем возможным, если не вероятным, что алебастровые сосуды, найденные в гробнице царя Тутанхамона, содержали опиум как часть древней традиции его использования, которую мы только начинаем понимать», — объясняет научный сотрудник музея Эндрю Дж. Ко, ведущий автор исследования.

Ваза из музея

Происхождение редких сохранившихся целыми — и к тому же с надписями — египетских алебастровых сосудов, подобных изученному, как правило, неизвестно. Они датируются периодом правления персидских царей Дария, Ксеркса и Артаксеркса, что охватывает время с 550 по 425 год до нашей эры.

Ваза со следами опиатов вошла в Вавилонскую коллекцию музея вскоре после того, как собрание из примерно 40 000 древних артефактов было основано в университете в 1911 году.

Анализ темно-коричневых ароматных остатков в сосуде, проведенный исследовательской группой, выявил четкие следы носкапина, гидрокотарнина, морфина, тебаина и папаверина — «хорошо известных диагностических биомаркеров опиума».

Ученые заявляют, что эти результаты перекликаются с обнаружением остатков опиатов в группе египетских алебастровых сосудов и кипрских кувшинов с кольцевым основанием, найденных в обычной гробнице, принадлежавшей, вероятно, семье торговцев, в Седменте к югу от Каира. Захоронение относится к Новому Царству, империи, существовавшей с XVI по XI век до нашей эры.

Эти две находки, разделенные больше чем тысячей лет и принадлежавшие разным социально-экономическим группам, с немалой долей вероятности указывают на то, что опиум мог присутствовать и в многочисленных алебастровых сосудах, обнаруженных в гробнице Тутанхамона в Долине Царей, полагает Ко.

По его словам, есть явные свидетельства использования опиума в древности, выходящие за рамки чисто медицинского применения и уходящие в духовную сферу, — традиция, распространенная от древней Месопотамии до Египта.

После открытия гробницы Тутанхамона в ноябре 1922 года, где среди прочих артефактов найдено множество алабастронов, химик Альфред Лукас в 1933 году исследовал многие из них. Хотя в то время он не смог идентифицировать органические вещества, он установил, что большинство из них — не благовония или духи.

Тутанхамон под подозрением

«Теперь мы обнаружили химические следы опиатов в египетских алебастровых сосудах, которые были связаны с элитными обществами в Месопотамии и в то же время были частью повседневной культурной жизни в Древнем Египте. Вполне возможно, что эти сосуды были хорошо узнаваемыми культурными маркерами употребления опиума в древности, подобно тому, как кальяны сегодня ассоциируются с курением табака. Анализ содержимого сосудов из гробницы царя Тутанхамона мог бы дополнительно прояснить роль опиума в этих древних обществах», — надеется исследователь.

Мы «находимся на пороге полного переосмысления» природы древней фармакологии и медицинской практики благодаря «новым, междисциплинарным подходам, которые также дают надежду на лучшее понимание нашего собственного мира сегодня», добавил он.