В ChatGPT могут появиться групповые чаты

Компания OpenAI начала тестирование групповых чатов в ChatGPT. Это нововведение, позволяющее добавлять в чат с ИИ-ботом друзей или родственников, стало доступно пользователям в Японии, Южной Корее и на Тайване.

ChatGPT может оказаться полезным собеседником в компании. К примеру, его можно задействовать для обсуждения маршрута путешествия во время отпуска, при поиске подходящего ресторана, обсуждении будущего ремонта и др. Эта функция также может пригодиться для решения рабочих вопросов.

Для начала группового чата достаточно нажать на иконку с изображением нескольких людей в правом верхнем углу интерфейса ChatGPT или в уже начатом диалоге. При активации группового чата из уже начатого диалога ИИ-бот создаст новую беседу без личной истории переписки. После этого к чату можно добавлять людей или делиться ссылкой.

В групповых чатах используется ИИ-модель GPT-5.1 Auto. OpenAI заявила, что бот может следить за потоком сообщений в групповом чате, поэтому он хорошо определяет, когда следует вставлять реплики, сообщает 3dnews.ru.