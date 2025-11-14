Amazon и Microsoft поддержали ограничения поставок чипов Nvidia в Китай

Корпорации Amazon и Microsoft поддержали законодательную инициативу, направленную на дальнейшее ограничение экспорта чипов Nvidia в Китай. Соответствующий законопроект, известный как GAIN AI Act, также получил поддержку со стороны разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

Закон о гарантировании доступа и инноваций для национального ИИ требует от производителей чипов для искусственного интеллекта в первую очередь выполнять внутренние заказы на передовые процессоры, и только затем поставлять их зарубежным клиентам. Microsoft публично выступила в поддержку инициативы, тогда как представители облачного подразделения Amazon выразили свою позицию в частных беседах с сотрудниками Сената.

Ранее Nvidia заявляла, что данный законопроект ограничит глобальную конкуренцию на рынке передовых процессоров. Инициатива отражает стремление Вашингтона приоритезировать американские интересы на фоне опасений, что Китай может использовать доступ к высокотехнологичным ИИ-разработкам для усиления своих военных возможностей.