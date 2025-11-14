Найдено древнейшее изображение сотворения мира

Ученые идентифицировали самое раннее изображение сотворения мира. Оно размещено на кубке возрастом 4300 лет, найденном неподалеку от палестинского города Рамалла.

Артефакт известен как кубок Айн Самия. Его высота составляет 7,6 см. Грани кубка украшены замысловатыми фигурами змей, химер, богов и небесных тел.

Чашу обнаружили еще в 1970-х годах, но настоящий смысл этого артефакта удалось раскрыть только сейчас. Ученые пришли к выводу, что на кубке изображены первозданный хаос и космос после установления порядка. Эти сюжеты позднее воплотились в вавилонском мифе «Энума Элиш» и библейской Книге Бытия.

Ученые пояснили, что левая сторона кубка представляет хаотическое состояние космоса до сотворения мира, а правая показывает упорядоченную Вселенную. Так, с левой стороны изображена химера с человеческим торсом и бычьими ногами, держащая стилизованные пальмовые ветви и в сопровождении змеи. Справа можно увидеть две фигуры, держащие предмет в форме полумесяца. Исследователи интерпретировали полумесяц как «лодку света», символизирующую небесные светила.

Артефакт обнаружили в древней могильной яме. С его помощью душу умершего символически связывали с путешествием в загробный мир.

Захоронение отнесли к раннединастической III культуре в Месопотамии, существовавшей в 2900 – 2350 годах до нашей эры. В это время происходило развитие письменности, возникали первые города и государства. Но саму чашу, по мнению экспертов, изготовили в другом месте – на севере Сирии, откуда он по торговым путям попал в южный Левант, сообщает The Times of Israel.

Ранее при раскопках в Пакистане нашли постоялый двор XVI века. Здание возвели в эпоху Шер-шаха Сури. Оно предназначалось для стоянки почтовых караванов.