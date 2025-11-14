Ученые выяснили, как работают «внутренние часы» комаров

Жители тропических регионов, где водятся комары вида Aedes aegypti, не понаслышке знают, что эти насекомые чаще всего охотятся на рассвете и в сумерках. В ходе нового исследования учёные определили причины такого поведения.

© Ferra.ru

Новое исследование было сосредоточено на комарах Aedes aegypti. Они обитают в основном в тропических регионах и переносят такие заболевания, как лихорадка денге, чикунгунья и Зика.

Учёные хотели понять, влияет ли на частоту укусов суточный ритм самих комаров. Первым делом специалисты изучили видеозаписи комаров и их реакцию на углекислый газ.

© Suburban Exterminating

Было обнаружено, что комары реагировали более стойко на одно и то же количество углекислого газа на рассвете и на закате. Именно в это время суток люди получают больше всего укусов этих насекомых.

Далее команда учёных использовала CRISPR-Cas9, инструмент редактирования генов, для изменения гена, который контролирует внутренние часы комаров. Оказалось, что мутация гена изменила поведенческие ритмы и сделала насекомых менее устойчивыми к углекислому газу по утрам.

Впервые исследователи обнаружили, что в поведении комаров есть внутренний ритм, который и может объяснять, почему они кусают чаще всего на рассвете и на закате.