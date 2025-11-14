Telegram заблокировал максимальное число каналов с февраля

Мессенджер Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за один день, что стало максимальным показателем с февраля этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Telegram.

Отмечается, что с начала ноября 2025 года мессенджер заблокировал 2 810 095 групп и каналов. При этом только 13 ноября их число составило 519 645. 5 февраля этого года руководство Telegram блокировало 490 433 групп и каналов.

В общей сложности с начала года было заблокировано 34 913 282 групп и каналов, из них 207 772 сообщества, связанных с террористической деятельностью.

В отчете говорится, что с 2015 года модерация каналов и групп включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения. В начале прошлого года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

Telegram — мессенджер, при помощи которого можно обмениваться сообщениями и медиафайлами различных форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем российской социальной сети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард человек.