Черное море захватывает новый угрожающий вид

В водах Чёрного моря обосновался гость с Дальнего Востока — корейский окунь. Исследователи из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) детально изучили тихоокеанского хищника и считают, что его появление может повлиять на экосистему региона. Результаты научной работы опубликованы в Scientific Reports.

Впервые «пришельца» заметили в бухте Балаклавы в 2013 году. По мнению специалистов, он прибыл с устричным материалом для местных ферм – его как раз закупают на Дальнем Востоке.

Учёные подтвердили: окунь уже обитает вдоль всего черноморского побережья РФ, он также расселился в Турции и Болгарии. Самым крупным экземпляром оказалась трёхлетняя самка длиной более 40 см.

Всё это вызывает серьёзную тревогу у специалистов, которые считают, что появление прожорливого окуня плохо повлияет на экосистему региона. Эта рыба с удовольствием поедает барабулю, ставриду, креветок и др. В зоне риска, по мнению ученых, практически все некрупные прибрежные рыбы и ракообразные.