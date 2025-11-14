Космический запас: что можно добывать на Луне и Марсе и когда это произойдет

Космические тела Солнечной системы, в частности, Луна и Марс, давно привлекают ученых как ресурсная база для будущего человечества. Однако смогут ли люди организовать там добычу ценных элементов и как скоро это произойдет? Как сообщает «КП», на эти вопросы ответил доктор-физико-математических наук, заведующий лабораторией нейтронной гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Максим Литвак.

Литвак отметил, что все планеты земной группы имеют схожее строение и состоят из одних и тех же химических элементов — где-то их концентрация больше, а где-то меньше. Луну же планетолог назвал уникальным объектом из-за того, что она подвергается бомбардировке астероидами: они приносят с собой «уникальную химию», которая могла сохраниться.

«Более того, при определенных условиях падения часть астероида сохраняется, поэтому можно поискать кратеры, где лежат эти остатки. Они состоят в основном из железа и никеля, но в них есть существенные примеси металлов платиновой группы, редкоземельных металлов», — сказал Литвак.

Эксперты часто обращают свои взоры к Марсу, поскольку человечество надеется найти там жизнь или создать колонию. Однако, по мнению доктора наук, именно Луна станет промежуточной остановкой в освоении космоса, ведь на полюсах там есть залежи водяного льда, который нужен для жизни колонистов.

Литвак добавил, что на Луне много ильменита — минерала, из которого можно получать титан. Кроме того, в поверхностном слое накапливается гелий-3 — элемент, который считается топливом будущего. Однако эксперт заметил, что «копать лопатой» его не получится

«Если вы "просеете" весь объем лунного реголита, речь может идти о миллионах тонн. Но, во-первых, его еще нужно добыть из реголита. А второе — как его транспортировать на Землю?» — сказал доктор наук.

Говоря о том, кто будет заниматься освоением спутника, Литвак отметил, что сейчас Россия выстраивает линию сотрудничества с Китаем: страны подписали соглашение о создании международной научной станции на Луне. Другая коалиция по лунной экспансии развивается вокруг американского лунного проекта «Артемида», из которого РФ вышла. При этом есть и исключительно российские проекты по исследованию Луны, в том числе миссия «Луна-27» — в будущем Россия запустит два одинаковых аппарата на Южный и Северный полюса спутника. Отправка запланирована на 2029 и 2030 годы.

При оценке Марса как будущей ресурсной базы человечества ученый отметил, что в первую очередь на планете нужно найти место для размещения колонии — где у переселенцев «будет все под рукой», в том числе вода, кислород и способы их быстро получать. Все потенциальные территории находятся в экваториальной части, где теплее, проще взлетать и садиться.