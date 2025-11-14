Компания Безоса запустила ракету к Марсу

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, запустила свою ракету New Glenn спустя час после внезапной остановки в последний момент перед запланированным временем старта. Трансляция велась на странице компании в соцсети X.

© NASA/Global Look Press

Изначально старт ракеты был запланирован 14:57 по местному времени (22:57 мск), но в последние секунды запуск с мыса Канаверал во Флориде был остановлен. Он состоялся только спустя час — в 15:55 (23:55 мск).

12 ноября Blue Origin откладывала запуск ракеты New Glenn из-за высокой активности Солнца. Решение о переносе старта ракеты было принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

10 ноября Blue Origin также отменила старт ракеты New Glenn с космодрома на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий, в частности из-за облачности.