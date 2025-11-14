Застрявшие на орбите космонавты возвращаются на Землю

Возвращение на Землю трех китайских космонавтов, застрявших ранее на космической станции, запланировано на 14 ноября. Об этом говорится в сообщении Китайского управления пилотируемых космических исследований в блоге на Weibo.

В агентстве уточнили, что «14 ноября в 11:14 по пекинскому времени (6:14 мск) пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» успешно отделился от комплекса космической станции».

По данным The Associated Press, возвращение на землю Чэнь Донга, Чэнь Чжунжуя и Вана Цзе было отложено после того, как их космический аппарат получил повреждения.

«Космонавты находились на космической станции в течение шести месяцев, и первоначально планировалось, что они вернутся 5 ноября, через четыре дня после прибытия нового экипажа. Но Китайское управление пилотируемых космических исследований сообщило, что в иллюминаторе возвращаемой капсулы корабля «Шэньчжоу-20» появились небольшие трещины», - пишет издание.

В итоге было принято решение, что экипаж вернется на землю на корабле «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» останется на орбите.

Напомним, что ранее Китайское управление пилотируемых космических исследований отметило, что экипаж миссии «Шэньчжоу-20» оказались заблокированы на орбите в связи с тем, что их корабль столкнулся с неопознанными летающими объектами. Китайские чиновники не уверены, что именно врезалось в корабль, однако считается, что повреждения были вызваны космическим мусором.