Эксперт рассказал, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле

Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал изданию RT, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле.

По словам эксперта, это безопасно, однако существует главный риск, связанный с перегревом устройства, если оставить его на приборной панели под прямыми солнечными лучами. Муртазин также развеял распространённый миф о вреде одновременной зарядки и использования телефона, например для навигации.

«Нет, это не портит аккумулятор. Аккумулятор — это не та вещь, о которой вообще, в телефоне это расходный материал, стоит размышлять».

Более того, специалист отметил, что включённые фары или другие приборы в автомобиле не мешают зарядке смартфона.