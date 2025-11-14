У «Радиостанции Судного дня» появился двойник

Сигнал российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как "Радио Судного дня" клонируется на соседней частоте.

Об этом сообщил канал "УВБ-76 эфир", транслирующий передачи радиостанции.

"На частоте пират, на соседней частоте пират клонирует УВБ-76", - сообщил канал 13 ноября в 22:22 мск .

Следует понимать, что канал этот неофициальный и публикуемая в нем информация - тоже.

Утром в пятницу канал опубликовал предупреждение о временном прекращении трансляции в связи с атакой БПЛА на подстанцию.

Накануне УВБ-76 передала два кодированных сообщения со словами "ржавленье" и "сикомор". Смысл и адресаты транслируемых станцией депеш не разглашаются - рано как и цель ее работы. Информация об этом источнике сигналов не является публичной, ответил Роскомнадзор на запрос журналистов.

Мрачный прозвищем УВБ-76 обязана ВВС- по версии британцев, станция связана с ядерной триадой РФ и является одним из предохранителей автоматической системы ответного удара "Периметр".