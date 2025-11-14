Застрявшие в космосе астронавты возвращаются на Землю

Трое китайских астронавтов возвращаются на Землю в пятницу, более чем на неделю позже запланированной посадки, что ограничит их длительное пребывание в космосе после предполагаемого столкновения с обломками, в результате которого у их космического корабля треснул иллюминатор.

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" должен был завершить свою миссию на китайской космической станции Тяньгун в прошлую среду; они даже передали ключи от космической станции новому экипажу, который только что прибыл для выполнения своей собственной шестимесячной миссии, напоминает CNN.

Но вместо этого их возвращение домой было отложено “из-за предполагаемого попадания крошечного космического мусора” в их корабль, сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа".

По данным Китайского космического агентства (CMSA), после девятидневного ожидания они, наконец, отправляются домой на космическом корабле "Шэньчжоу-21", который доставил прибывающий экипаж.

По сообщениям государственных СМИ, космический корабль вернется на посадочную площадку Дунфэн в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Трое астронавтов – Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе – находятся в хорошей форме, и подготовка к их приземлению продолжается.

По данным CMSA, у поврежденного корабля “Шэньчжоу-20” возникла "небольшая трещина" в иллюминаторе возвращаемой капсулы, вероятно, вызванная столкновением с обломками, что делает возвращение экипажа небезопасным. Корабль останется на орбите для проведения экспериментов, сообщили в агентстве.

В течение дополнительной недели пребывания в космосе экипаж продолжал работать и жить бок о бок с недавно прибывшими астронавтами "Шэньчжоу-21", поскольку космическая станция обладает достаточными возможностями для обслуживания двух экипажей на орбите, сообщает "Синьхуа".

Станция Тяньгун является лишь одной из двух действующих космических станций, наряду с Международной космической станцией, напоминает CNN. С момента ее завершения в 2022 году запуски по китайской программе "Шэньчжоу", проводимые раз в два года, стали предметом национальной гордости.

Благодаря недавним достижениям Китай побил американский рекорд по продолжительности выхода в открытый космос, совершив девятичасовой полет, и собирается впервые открыть двери "Тяньгуна" для иностранцев, планируя в следующем году принять астронавта из Пакистана.

В состав нового экипажа на борту "Шэньчжоу-21", у которого теперь нет космического корабля для возвращения, входит самый молодой китайский астронавт, отправленный в космос, 32–летний Ву Фэй.

“Шэньчжоу-22”, который должен быть запущен где-то в следующем году, будет включать в себя одного астронавта, который пробудет здесь более года в рамках "длительного эксперимента по проживанию", сообщает "Синьхуа".

Стремительное развитие Китая в освоении космоса вызвало тревогу в Вашингтоне, который стремится снова отправить астронавта на Луну, подчеркивает CNN. Администрация Трампа ввела запрет на участие китайских граждан с американскими визами в программах НАСА.

Американское космическое агентство знакомо с трудностями, связанными с поиском астронавтов, застрявших в космосе. То, что планировалось как кратковременное пребывание на Международной космической станции, для двух американских астронавтов в начале этого года превратилось в более чем девятимесячную миссию после того, как их космический аппарат вышел из строя. В конце концов, они вернулись домой в марте.

Обе страны также конкурируют в начинающихся усилиях по институциональному строительству, и возглавляемое США соглашение "Артемида" об исследовании Луны сочетается с Международной лунной исследовательской станцией, возглавляемой Китаем и Россией.