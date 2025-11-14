Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R

Франция ввела в эксплуатацию обновлённую ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд.

Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что ASMPA-R — ракета «морского компонента ядерного сдерживания».

«Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о её вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны», — заявили в ведомстве.

Президент страны Эммануэль Макрон ранее отметил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявлял, что Москва считает актуальным вопрос об учёте ядерных арсеналов Британии и Франции.