Huawei готовит конкурента iPhone Fold

Портал PhoneArena со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщает, что складной iPhone может столкнуться с острой конкуренцией со стороны HUAWEI. Об этом устройстве мало что известно, но, возможно, гаджет будет схожим с будущим iPhone Fold (неофициальное название).

© Ferra.ru

По словам инсайдера, HUAWEI разрабатывает новый складной телефон с увеличенным экраном, чтобы конкурировать на рынке с iPhone. Появились слухи, что этим смартфоном могут быть Oppo Find N6 или HUAWEI Pura X — складной смартфон с большим дисплеем, оптимизированный для комфортного чтения, просмотра видео и игр. Но Oppo не подходит на эту роль по ряду причин, а Pura доступен только в Китае и работает на операционной системе Harmony Next OS без сервисов Google. Поэтому версия об этих моделях отпадает.

По словам Digital Chat Station, будущий складной смартфон HUAWEI получит 7,6-дюймовый основной дисплей и 5,5-дюймовый экран-крышку с соотношением сторон около 14:10. Говорят, что модель будет работать на чипсете флагманского уровня, будет оснащён перископическим телеобъективом и аккумулятором ёмкостью чуть менее 6000 мАч.