OpenAI оспорила требование раскрыть миллионы чатов ChatGPT

OpenAI обратилась к федеральному судье в Нью-Йорке с требованием отменить постановление о передаче 20 миллионов анонимизированных журналов разговоров с ChatGPT. Это требование связано с иском о нарушении авторских прав, поданным газетой The New York Times и другими издателями.

Иск утверждает, что OpenAI использовала статьи без разрешения для обучения своей нейросети. В ответ компания заявила, что передача логов раскроет конфиденциальную информацию пользователей, поскольку 99.99% бесед не имеют отношения к делу. Представитель OpenAI отметил, что это затронет приватность миллионов людей, не связанных с судебным разбирательством.

Магистратный судья Она Ванг ранее постановила, что приватность будет защищена за счет процедур обезличивания данных. Несмотря на это, компания настаивает, что выполнение приказа нарушит их обязательства по защите персональных разговоров. Срок для предоставления журналов истекает в пятницу.