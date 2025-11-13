В России представили смартфон OnePlus 15

Компания OnePlus представила международную версию флагманского смартфона OnePlus 15, который получил мощное железо и высокую автономность. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© OnePlus

OnePlus 15 построен на тройной архитектуре чипов, включающей флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, отдельный чип отклика на касание с частотой 3200 Гц и независимый Wi-Fi-модуль, обеспечивающий стабильное соединение даже в перегруженных сетях.

Система охлаждения 360 Cryo-Velocity с применением аэрогеля и белого графита поддерживает оптимальную температуру при интенсивных нагрузках.

Смартфон получил LTPO-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц, пиковым уровнем яркости 1800 нит и рамками толщиной 1,5 мм. Аккумулятор емкостью 7300 мАч с технологией Silicon NanoStack сохраняет до 80% ресурса спустя четыре года использования. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

В смартфоне установлена система из трех 50-мегапиксельных камер: основной, сверхширокоугольной и телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом. Заявляется, что OnePlus 15 стал первым Android-смартфоном с поддержкой 4K 120 FPS Dolby Vision и съемкой в LOG-режиме с LUT-фильтрами.

Новинка поставляется с предустановленной оболочкой OxygenOS 16 на базе Android 16 с ИИ-функциями. Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты корпуса смартфона от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K.

OnePlus 15 поступит в продажу 14 ноября на маркетплейсах по цене от 46 тыс. руб. и позднее в сетях DNS.